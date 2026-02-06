ЦРУ прекратило публиковать «Всемирную книгу фактов»

Центральное разведывательное управление США объявило, что прекращает публикацию справочника «Всемирная книга фактов», который выходил ежегодно на протяжении более чем 60 лет. Издание считалось одним из основных источников информации о странах и регионах мира для разведывательных служб и широкой общественности и было крупным проектом спецслужб, игравшим важную роль в формировании открытой аналитической базы данных о глобальных процессах и государствах.

«Всемирный справочник ЦРУ» впервые вышел в 1962 году, на тот момент это было засекреченное издание. Первый рассекреченный справочник выпустили в 1971 году, а через десять лет он получил свое нынешнее название — «Всемирная книга фактов». В 1997 году справочник перевели в цифровую форму, доступ к нему появился на сайте ЦРУ.

Как сообщают в ведомстве, ежегодно у «Всемирной книги фактов» набирались миллионы просмотров. В нем можно было получить кратко изложенные географические, демографические, экономические, военные и тому подобные данные о разных странах, регионах и территориях. Статьи дополнялись фотографиями, которых в цифровом издании около 5 тыс. В ЦРУ не привели объяснений по поводу прекращения публикации «Всемирной книги фактов». Но в заявлении отмечается: хотя издания «больше нет, мы надеемся, что, руководствуясь его глобальными масштабами и наследием, вы сохраните любопытство к миру и найдете способы исследовать его… лично или виртуально».

Алена Миклашевская