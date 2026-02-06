Беспилотники будут следить за состоянием автозимников в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) запустили пилотный проект по использованию беспилотников для мониторинга зимников и ледовых переправ, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития региона.

Фото: Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры

Проект позволит оперативно контролировать состояние зимних автомобильных дорог межмуниципального значения. Беспилотники будут выявлять дефекты на дорогах и передавать данные в диспетчерские службы в режиме реального времени. Заказчики будут получать цифровые отчеты с географическими координатами, фото- и видеоматериалами по выявленным нарушениям.

Внедрение этой технологии повысит безопасность и бесперебойность транспортного сообщения в зимний период, особенно на сложных участках в Ханты-Мансийском и Кондинском районах, добавили в департаменте.

Беспилотники интегрированы с окружной инфраструктурой управления БАС, и их полеты в реальном времени отслеживаются в центре управления. «Мы видим в этом практическую пользу для югорчан и намерены масштабировать такие решения»,– отметил генеральный директор ООО «Оператор инфраструктуры БАС» Александр Терентьев.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», контракта между госкомпанией «Северавтодор» и оператором инфраструктуры БАС при поддержке региональных властей.

