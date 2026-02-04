В ХМАО создадут 25 зон для полетов беспилотников без спецразрешений

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) планируется открытие 25 зон для полетов БПЛА без специальных разрешений, сообщили в окружном правительстве. Территории станут доступны после одобрения заявок в Минтрансе России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди городов, где разрешат использование дронов — Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Лангепас, Березовский и Нефтеюганский район. Запускать беспилотники смогут общественные, спортивные и образовательные организации, а также жители округа.

«Будущие операторы дронов смогут отрабатывать навыки пилотирования, а после завершения обучения пополнят кадровый резерв региона. В целом появление спецзон станет импульсом для развития беспилотной отрасли Югры по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы"»,— сказано в сообщении.

В прошлом году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому до 20 апреля 2028 года продлен экспериментальный режим по использованию беспилотников в Югре и на Ямале. В программу включили мероприятия по тестированию защиты от незаконного применения БПЛА, в том числе криптографической.

Ирина Пичурина