ВВП России вырос на 1% в 2025 году

Рост ВВП России по итогам 2025 года составил 1%, следует из данных Росстата. Оценка роста ВВП в 2024 году повышена на 0,6 п.п., до 4,9%, сообщила пресс-служба Минэкономики.

Объем ВВП за прошлый год составил в текущих ценах 213,5 трлн руб. Индекс-дефлятор ВВП относительно цен 2024 года составил 4,5%. В декабре 2025 года рост ВВП составил 1,9% год к году после роста в 0,1% в ноябре.

Индекс промышленного производства по итогам 2025 года вырос на 1,3%. Производство лекарственных средств выросло на 15,4%. Рост машиностроительного комплекса увеличился на 7,7%. Выпуск обрабатывающей промышленности вырос на 3,6%.