Россияне связывают единство страны со сплоченностью ее жителей

27% опрошенных россиян осведомлены о том, что 2026-й объявлен Годом единства народов России. Такие данные представил на круглом столе Экспертного института социальных исследований глава департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМа Михаил Мамонов. Мероприятие было приурочено к состоявшейся накануне церемонии открытия Года единства народов России, на которой выступил президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о том, какие ассоциации приходят им на ум в связи с формулой «единство народов России», респонденты преимущественно упоминают явления, связанные со сплоченностью (35%).

В их числе: взаимоуважение (11%), дружеские взаимоотношения (10%), взаимовыручка (4%) и равенство (3%). Другие группы ассоциаций связаны с межнациональным согласием (11%), единением (11%) и миром (5%). 80% опрошенных уверены, что российские власти создали все условия для сохранения культурного наследия разных народов РФ, не согласны с этой точкой зрения 13% респондентов.

Россия как «семья семей» формировалась с определяющей ролью русского народа и русского языка, отметил, комментируя эти результаты, политолог Владимир Шаповалов. Разные народы «вливались» в Россию, и такое «вливание» есть «наш цивилизационный путь», в корне отличающийся от «колониальных захватов, которыми насыщена мировая история», подчеркнул эксперт. По его словам, единство народов страны — это «базовый принцип существования России на всем протяжении нашей истории вне зависимости от форм правления и главенствующей идеологии».

Григорий Лейба