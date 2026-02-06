Сын экс-президента России посетит форум «Единой России» в Екатеринбурге

Организаторы первого окружного форума «Единой России» (ЕР) «Есть результат» в Екатеринбурге ожидают 19 февраля визит руководителя проектов партии Ильи Медведева, по совместительству сына бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник. По словам собеседника, экс-глава государства и его сын указаны в числе участников мероприятия, которое пройдет на площадке кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Новокольцовском.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Илья Медведев

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Центральной темой форума ЕР станет развитие промышленности. Участники представят итоги работы по программе партии в части развития производства, обсудят текущее состояние ключевых отраслей, результаты государственной поддержки, вопросы кадрового обеспечения, внедрения новых технологий, влияние промышленных проектов на развитие регионов и качество жизни людей. Ожидается, что помимо председателя ЕР Дмитрия Медведева форум посетят первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Ранее, 5 февраля, в Челябинске прошел первый региональный форум ЕР «Есть результат», где партийцы представили ключевые результаты работы по программе, с которой кандидаты от объединения одержали победу на выборах в Госдуму в 2021 году. По данным уральского полпредства, в числе значимых проектов Челябинской области единороссы назвали строительство межуниверситетского кампуса, реконструкцию федеральной трассы М-5 «Урал» и реализацию проекта Челябинского метротрама. Представители ЕР намерены провести отчеты по выполнению программы партии во всех регионах страны. Во всех восьми федеральных округах государства единороссы также проведут окружные форумы по различным тематикам.