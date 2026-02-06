Жертвами тропического шторма на Филиппинах стали восемь человек

Тропический шторм Penha, обрушившийся на юг Филиппин, принес сильные ливни, вызывавшие наводнения и оползни, в которых погибли не менее восьми человек. Как сообщает AP, более 28 тыс. местных жителей вынуждены были покинуть свои дома и перебраться в безопасные места.

По сообщениям филиппинских властей, шторм, который движется фронтом до 660 км, принес ветры со скоростью 55 км/ч и с порывами до 75 км/ч. Большинство погибших стали жертвами оползней, не успев выбраться из своих домов. На время шторма прекращена работа 78 грузовых и пассажирских портов региона, что затронуло более 7,4 тыс. пассажиров.

На Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тайфунов и штормов. Одним из самых мощных в прошлом году стал тайфун Фунг-Вонг со скоростью ветра до 185 км/ч. Тогда власти эвакуировали в безопасные места более 900 тыс. человек.

Алена Миклашевская