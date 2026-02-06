Корпоративные облигации заняли первое место

Центробанк назвал самые доходные инструменты 2025 года. Рейтинг возглавили корпоративные облигации: они принесли инвесторам от 20 до 32% годовых, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков». ОФЗ обеспечили доходность около 23%, рублевые депозиты — около 24%.

На этом фоне в течение всего года на биржевых торгах покупки корпоративных бондов и облигаций федеральных займов были рекордными и более чем в два раза превысили результат 2024-го, следует из данных регулятора. Однако привлекательность этих инструментов в перспективе может снизиться, заметил руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:

«Корпоративные облигации являются интересным инструментом. Если речь идет о высоких уровнях кредитного рейтинга, низких рисках, связанных с неисполнением обязательств и дефолтом, то такие бумаги способны обеспечивать очень важное преимущество практически перед всеми другими инструментами. Это равномерность и предсказуемость поступающего денежного потока, поступающих платежей.

Так что это хороший вариант для консервативного инвестора, для тех случаев, когда необходимо более или менее точное планирование расходов. В связи с жесткой денежно-кредитной политикой и в условиях ставок, которые все еще остаются высокими, подразумевается потенциал их снижения и, соответственно, дополнительного роста корпоративных облигаций. Таким образом они представляют еще интерес на какую-то среднесрочную перспективу.

Если мы увидим нормализацию ДКП, снижение ставок, то произойдет и сокращение доходности по таким активам. Так что для тех выпусков, которые сейчас торгуются или непосредственно размещаются, это оставляет возможность для довольно значительного роста тела облигаций. Это, в свою очередь, дополнительный доход по итогам года».

Как сообщает Центробанк, золото за последние 12 месяцев обеспечило доходность в 38% и к февралю обогнало корпоративные бонды. А наибольшая просадка оказалась в валютных инструментах. Депозиты в долларах снизились на 23%, в юанях — на 15%, в евро — на 13%. К декабрю ситуация может поменяться в противоположную сторону, считает инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Прошлый год был нестандартным и неожиданным в двух моментах. Во-первых, аналитики ошиблись с курсом рубля. В конце 2025-го большинство экспертов ждали ослабления российской валюты, но этого не произошло. Рубль, наоборот, оказался одной из самых доходных валют в мире. В связи с этим, конечно, наиболее доходными стали рублевые инструменты.

Золото тоже удивило многих, и сейчас, наверное, в ценах на него уже сформировался "пузырь". Так что какой-то супердоходности в этом году от этого актива вряд ли стоит ожидать, хотя процессы замещения долларовых инструментов золотом будет умеренно продолжаться во всем мире. Центральные банки многих стран продолжат увеличивать запасы драгметалла, но пока цена слишком оторвалась от фундаментальных показателей.

Что касается соотношения рублевых и валютных депозитов, то по курсу рубля сейчас разные прогнозы. Большинство аналитиков, как и в 2025-м, ставят на то, что он все-таки ослабнет и может достигнуть отметку 85-90 к концу года. Поэтому, наверное, валютные инструменты для тех, кто верит в такой сценарий, будут иметь интерес».

Как отмечает ЦБ, хорошую доходность показал и фондовый рынок. Например, некоторые акции компаний из сферы электроэнергетики принесли инвесторам около 11% прибыли. Телеком — примерно 8,5%, а акции банков обеспечили доходность более чем в 5%. При этом индекс Мосбиржи закончил год падением на 6%, у отметки 2750 пунктов.

Анжела Гаплевская