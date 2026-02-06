Золотые резервы России впервые в истории превысили $400 млрд

Объем золотых резервов России по итогам января превысил $400 млрд, следует из данных Банка России. Инвестиции в драгметалл за месяц выросли на 23,3% и достигли рекордного для современной истории уровня — $402,7 млрд.

Доля золота в международных резервах увеличилась с 43,3% до 48,3%. Текущий показатель стал самым высоким с января 1995 года, когда удельный вес золота составлял 54,8%, однако его стоимость тогда оценивалась лишь в $4,6 млрд.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — 56,9%, минимальная — в июне 2007 года: лишь 2,1%.

По итогам ноября 2025 года вложения России в золото составляли $310,72 млрд.