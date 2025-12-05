Золотые резервы России впервые в истории превысили $300 млрд

По итогам ноября вложения России в золото достигли $310,72 млрд, следует из данных Центробанка. Это рекордный показатель в современной истории страны.

За месяц объем российских золотых резервов вырос на 3,57% — по данным Банка России, на 1 ноября он достигал $299,821 млрд. Показатель четвертый месяц подряд обновляет максимум.

Международные резервы России на 1 декабря достигли $734,588 млрд — в предыдущем месяце их объем составлял $725,841 млрд (+1,2%). Валютные резервы за месяц сократились на 0,51% и достигли $423,867 млрд в декабре.