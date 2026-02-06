Лукашенко принесли снюс на совещании с Советом министров

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин принес президенту Александру Лукашенко снюс на совещании с руководством Совета министров. Глава государства не стал его пробовать.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого» господин Лукашенко взял в руки упаковку некурительного табака. «И что, под язык кладешь?» — спросил президент. «Да, и получаешь долю никотина»,— ответил Александр Турчин. Он сказал, что такой табак оказывает успокаивающее действие. «Ну, главное, чтоб ты уже не начал успокаиваться этим»,— добавил президент.

«То есть голова кружится? Интересно, иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась, и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут»,— сказал Александр Лукашенко. Премьер-министр предложил помочь открыть упаковку. «Не надо. Не буду закладывать пока»,— ответил господин Лукашенко.

На совещании обсуждались в том числе меры по ограничению оборота электронных сигарет. «Медики бьют тревогу из-за растущей популярности электронных сигарет, особенно среди нашей молодежи — студентов и школьников. Все чаще звучат призывы ограничить и даже тотально запретить их производство и оборот. Не сформируем ли подпольную какую-то торговлю?» — сказал Александр Лукашенко (цитата по сайту администрации президента).