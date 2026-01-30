«Хотелось бы на кошках потренироваться»

В воронежском Доме архитектора прошла презентация предварительной концепции мастер-плана Нововоронежа, города-спутника атомной станции в 40 км от областного центра. Ранее такого документа для населенных пунктов Воронежской области не готовили. Авторов проекта выслушали эксперты и власти, у которых возникли вопросы к амбициозной концепции. Согласно целевому сценарию, к 2040-му валовый городской продукт (ВГП) Нововоронежа должен вырасти с 33 до 56 млрд руб. Этому противоречат скромные демографические перспективы: население может увеличиться только на 2,2 тыс. жителей. За обсуждением тенденций для атомграда следил корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Как отметил перед началом презентации министр архитектуры и градостроительства Андрей Еренков, мастер-план — градостроительный документ, которым сегодня обзаводятся многие российские города,— представляет собой нечто среднее между генеральным планом и концепцией социально-экономического развития.

«Мы видим в мастер-плане Нововоронежа предтечу аналогичного документа для Воронежа,— объяснил важность встречи заместитель председателя правительства региона Константин Кузнецов:

«Хотелось бы, что называется, сначала "на кошках потренироваться", правильно подойти к разработке важного градостроительного документа и сделать это максимально прагматично».

Управляющий партнер и совладелец организации-разработчика — питерского института территориального планирования «Урбаника» (ООО «ИТП "Урбаника"») — Федор Коньков представил три сценария развития города. Наименьшие успехи сулит первый — инерционный — под названием «Нейтрон». Согласно нему Нововоронеж останется местом комфортного проживания лишь работников атомной станции и связанных с ней предприятий. Планы развития АЭС лишь временно активизируют жизнь в городе. Благодаря инвестициям станции уровень социальной инфраструктуры останется высоким, однако построенные объекты постепенно будут ветшать. Продолжится отток молодежи. Город по-прежнему будет тихим, приятным, безопасным, но основные услуги неежедневного спроса жители предпочтут получать в Воронеже. Население будет стареть, вырастет нагрузка на здравоохранение и социальные службы. К 2040 году количество жителей сократится с нынешних 30,7 до 26,5 тыс.

Противоположный сценарий — «Позитрон» — обещает путь к статусу «модельного малого города России без слабых мест».

Согласно такому плану, благодаря созданию высокотехнологичных и уникальных производств Нововоронеж будет активно развиваться как научный и образовательный центр, туда поедут студенты.

Хороший климат, близость мегаполиса, качественные услуги и преимущества жизни в малом городе привлекут переселенцев из других регионов — как работающих, так и обеспеченных пенсионеров. Резко активизируется жилищное строительство, начнется редевелопмент для сохранения компактности города. В этом случае население вырастет до 37,4 тыс. человек.

Как целевой рассматривается промежуточный сценарий — «Протон». По нему в Нововоронеже стартуют основанные на зеленых технологиях проекты по производству водорода, аммиака, метанола, будут развиваться машиностроение и строительство.

Совершенствование коммерческих и некоммерческих услуг закроет потребность в досуге — при этом акцент будет сделан на молодежь и старшее поколение. Продолжится системное благоустройство, появится единый зеленый пешеходный маршрут по всему городу. Снизится отток населения, вырастет число трудовых мигрантов — в итоге численность жителей составит 32,9 тыс. Через 15 лет ВГП должен вырасти с 33 млрд (показатель 2023 года) до 56 млрд руб., численность занятых — с 12,7 тыс. до 14 тыс. человек, производительность труда одного занятого — с 2,8 млн до 4 млн руб. в год в текущих ценах.

Презентация вызвала вопросы и у слушателей. Например, замдиректора АЭС и спикер гордумы Нововоронежа Олег Уразов обратил внимание, что как основная индустриальная перспектива авторами мастер-плана рассматриваются строительный сектор и производство низкоуглеродного водорода, но при этом почти не анализируются более конкретные планы по строительству новых энергоблоков станции.

«Мы фактически приступили к стадии строительства,— сообщил господин Уразов.— Есть подписанный приказ и утвержденная дорожная карта. На сегодня основная задача — подготовить город к строительству. Возможно, речь будет идти даже о двух блоках. Это вызов для города».

Мэр Нововоронежа Роман Ефименко указал на необходимость выстроить четкую очередность конкретных задач, под которые будет выделяться финансирование, а Константин Кузнецов заметил, что Нововоронежу придется конкурировать за инвестпроекты с индустриальным парком «Масловский».

Как в самой презентации, так и в обсуждении то и дело всплывала кадровая проблема. Впрочем, Нововоронежу есть чем привлечь квалифицированных специалистов: зарплаты там, как отмечают представители станции, растут гораздо быстрее, чем в среднем по области. «На АЭС и обслуживающих ее предприятиях были приняты решения о повышении зарплаты, чтобы не допустить оттока работников, ведь люди сегодня очень мобильны. Это коснулось примерно 7 тыс. человек — для 30-тысячного города это очень много. Такова целенаправленная политика "Росатома" в отношении не только основных, но и вспомогательных производств»,— объяснил заместитель директора АЭС по экономике и финансам, депутат облдумы Николай Нетяга.

Комментируя концепцию на встрече, специалист по устойчивому развитию Ольга Гофбауэр отметила, что высококлассных специалистов нужно привлекать не только высокой зарплатой, но и качественной городской средой. «Сегодня люди переезжают в небольшие и комфортные — с точки зрения экологии, общественного транспорта, событийной наполненности — города. Специалисты выбирают между Тобольском, Альметьевском, Нововоронежем: у расположенных там предприятий сопоставимая зарплата. Важно и развивать женское предпринимательство, чтобы женам сотрудников тоже было чем заняться»,— заключила эксперт.