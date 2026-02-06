В 2025 году школьники из РФ получили 115 медалей на международных олимпиадах

Минпросвещения подвело итоги выступлений российских школьников на международных олимпиадах в 2025 году. Россия, по данным ведомства, заняла первое место среди европейских стран по количеству золотых медалей на международных научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

Всего в основных состязаниях по общеобразовательным предметам российские школьники завоевали 33 золотые, 10 серебряных и одну бронзовую медаль.

В частности, на Открытой международной географической олимпиаде сборная команда РФ из шести школьников получила четыре золотые и две серебряные медали. На Международной биологической олимпиаде — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам Международной математической олимпиады российские участники получили пять золотых и одну серебряную медаль. На Международной олимпиаде по физике сборная завоевала три золотые и две серебряные медали. Четыре золотые медали выиграли школьники на Международной олимпиаде по химии. На Открытой международной астрономической олимпиаде все шестеро участников сборной России завоевали золотые медали.

Кроме того, медали были получены на промежуточных олимпиадах, в том числе на Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии и Китайской национальной олимпиаде по математике.

Подготовка школьников и их участие в интеллектуальных турнирах организованы в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети», уточнили в Минпросвещения.

Иван Тяжлов