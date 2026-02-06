На Кубани изъяли почти 12 млн пачек контрафактных сигарет

В пригороде Краснодара сотрудники краевого управления ФСБ обнаружили нелегальный склад, где хранилось 11,8 млн пачек контрафактных сигарет стоимостью более 1,5 млрд руб. По данным СКР, участники преступной деятельности свозили на склад оптовые партии нелегально производимых сигарет для перевозки в Москву и другие регионы.

По уголовному делу о нелегальном обороте табачных изделий в особо крупном размере, а также об изготовлении поддельных акцизных марок привлечены 14 человек, часть из которых помещены под стражу. Еще четверо злоумышленников объявлены в федеральный розыск.

Ранее в нескольких районах Краснодарского края были выявлены подпольные цеха по производству контрафактных табачных изделий, а также склады для хранения продукции. В помещениях было изъято большое количество поддельных акцизных марок.

Анна Перова, Краснодар