Мы живем в мире, где технологии и запросы работодателей меняются быстрее, чем успевают выходить новые учебники. Форматы занятости множатся, отрасли перестраиваются буквально на глазах. В этой реальности дополнительное профессиональное образование уже не «надстройка» к диплому, а нормальный способ жить в профессии долго и уверенно, главный инструмент управления собственной карьерой.

Это общемировой тренд. Международное исследование «Профессиональное образование и его влияние на развитие потенциала стран БРИКС», которое Институт развития профессионального образования провел в 2024 году вместе с партнерами по альянсу BRICS-TCA, показало во всех странах-участниках рост спроса на короткие циклы подготовки, модульные программы, ориентированные на конкретные компетенции, востребованные у работодателей.

Данные статистики подтверждают эту картину.

За пять лет количество программ дополнительного профессионального образования в России выросло на 41%: с 267 тыс. в 2020 году до 376 тыс. в 2024-м. Число слушателей увеличилось на 27% и достигло 8,4 млн человек против 6,7 млн пятью годами ранее.

Рынок дополнительного образования сегодня многослоен. С одной стороны, есть госпрограммы, с другой — бурно растущий сегмент частных онлайн-школ и платформ. Направления-«лидеры» тоже хорошо видны. Стабильно высок интерес к IT, анализу данных, интернет-маркетингу, управленческим компетенциям. Но значительная часть слушателей остается в своей родной профессиональной сфере: педагоги, медики, специалисты промышленности, работники сферы услуг идут на курсы, чтобы доточить мастерство, освоить новые технологии, подготовиться к новым стандартам.

Государство в деле допобразования играет особую роль. В национальном проекте «Кадры» заложено бесплатное обучение по востребованным компетенциям для более чем 100 тыс. человек ежегодно, в том числе по программам переподготовки и повышения квалификации.

Параллельно усиливается влияние частных провайдеров. Их сильные стороны очевидны: скорость реакции на тренды, гибкие форматы, удобные онлайн-сервисы, активные сообщества выпускников. Однако именно здесь наиболее остро проявляется проблема неоднородного качества. За ярким маркетингом и громкими обещаниями иногда скрываются программы, слабо связанные с профессиональными стандартами и реальными кадровыми потребностями.

Главный критерий качества сегодня — связка с работодателями и измеримые карьерные результаты.

Лучшие программы создаются вместе с бизнесом и отраслевыми партнерами. Именно на этой философии построен проект «Профессионалитет», федеральным оператором которого является Институт развития профессионального образования. Благодаря кластерному подходу колледжи и техникумы работают на реальные потребности рынка труда в каждом конкретном регионе.

На этой основе мы выстроили и собственную систему программ дополнительного профессионального образования для педагогов и управленческих команд системы среднего профессионального образования (СПО). Только в 2025 году мы обучили более 7,5 тыс. представителей системы СПО.

Приведу типичный сюжет, с которым мы сталкиваемся. Опытный педагог приходит к нам с ощущением, что «надо обновиться»: в колледж приходит новое оборудование, задействуются цифровые платформы. В ходе обучения человек не только осваивает новые инструменты, но и переосмысливает свою роль: от преподавателя-лектора к наставнику, координатору проектной деятельности. В результате меняется и карьерная траектория.

Дополнительное образование сегодня превращается из «подстраховки» в стратегический ресурс.

С его помощью мы можем адаптироваться к изменениям, открывать новые профессиональные ниши, сохранять интерес к своему делу и ощущение собственной востребованности. Важно обеспечить для этого надежные, доступные и качественные маршруты дополнительного профессионального образования и в государственном, и в частном секторе.