Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главным тренером курского БК «Динамо» стал наставник сборной Александр Ковалев

Пост главного тренера курского женского баскетбольного клуба «Динамо» покинул Сергей Вознюк. Об этом пресс-служба БК объявила 6 февраля. Специалист остается в структуре клуба и будет исполнять роль тренера-консультанта молодежных команд. Новым наставником «Динамо» до конца сезона стал главный тренер женской сборной России Александр Ковалев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Надеюсь, что знания Сергея Ивановича и его понимание игры помогут тренерским штабам достойно завершить сезон и заложат прочный фундамент для будущего роста молодежи в составе “Динамо”»,— заявил исполнительный директор клуба Олег Храмкин.

Ранее функционер пояснил, что решение о смене главного тренера не было спонтанным.

«На протяжении сезона мы старались контролировать наметившееся недопонимание между главным тренером и командой. К сожалению, в Сыктывкаре ситуация достигла своего пика. Основываясь на горьком опыте прошлого сезона, мы приняли решение поменять главного тренера, чтобы не допустить повторения негативного сценария и его влияния на спортивный результат. Главный приоритет для нашего клуба — это люди и атмосфера, в которой они работают. Мы глубоко убеждены, что только в условиях здорового микроклимата, взаимного уважения и полной концентрации на игре команда может раскрыть свой потенциал, готовиться к матчам и показывать тот баскетбол, которого ждут болельщики»,— заявил господин Храмкин.

Сергей Вознюк стал главным тренером «Динамо» в 2024-м. Александр Ковалев возглавлял команду в 2006–2007 годах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в последнем матче курское «Динамо» одержало победу над «Энергией» из Иваново со счетом 86:65. А следующую встречу команда проведет в воскресенье, 8 февраля. Соперником станет БК «Нефтяник-Титан» из Омской области. В первом круге курские девушки одержали победу со счетом 70:53.

Денис Данилов