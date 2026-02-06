Главным тренером курского БК «Динамо» стал наставник сборной Александр Ковалев

Пост главного тренера курского женского баскетбольного клуба «Динамо» покинул Сергей Вознюк. Об этом пресс-служба БК объявила 6 февраля. Специалист остается в структуре клуба и будет исполнять роль тренера-консультанта молодежных команд. Новым наставником «Динамо» до конца сезона стал главный тренер женской сборной России Александр Ковалев.

«Надеюсь, что знания Сергея Ивановича и его понимание игры помогут тренерским штабам достойно завершить сезон и заложат прочный фундамент для будущего роста молодежи в составе “Динамо”»,— заявил исполнительный директор клуба Олег Храмкин.

Ранее функционер пояснил, что решение о смене главного тренера не было спонтанным.

«На протяжении сезона мы старались контролировать наметившееся недопонимание между главным тренером и командой. К сожалению, в Сыктывкаре ситуация достигла своего пика. Основываясь на горьком опыте прошлого сезона, мы приняли решение поменять главного тренера, чтобы не допустить повторения негативного сценария и его влияния на спортивный результат. Главный приоритет для нашего клуба — это люди и атмосфера, в которой они работают. Мы глубоко убеждены, что только в условиях здорового микроклимата, взаимного уважения и полной концентрации на игре команда может раскрыть свой потенциал, готовиться к матчам и показывать тот баскетбол, которого ждут болельщики»,— заявил господин Храмкин.

Сергей Вознюк стал главным тренером «Динамо» в 2024-м. Александр Ковалев возглавлял команду в 2006–2007 годах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в последнем матче курское «Динамо» одержало победу над «Энергией» из Иваново со счетом 86:65. А следующую встречу команда проведет в воскресенье, 8 февраля. Соперником станет БК «Нефтяник-Титан» из Омской области. В первом круге курские девушки одержали победу со счетом 70:53.

Денис Данилов