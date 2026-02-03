Курское «Динамо» выиграло у ивановской «Энергии» в матче премьер-лиги

Курский женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над «Энергией» из Иваново в рамках премьер-лиги. Игра прошла на выезде во дворце игровых видов спорта в Иваново и завершилась со счетом 86:65 в пользу курянок (17:14, 28:9, 24:16, 17:26).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Самыми результативными игроками курской команды стали Киара Линскенс, заработавшая 20 очков и выполнившая семь подборов. Также отличились Нина Глонти (16 очков, шесть подборов), Ольга Фролкина (12 очков) и Вероника Сазонова (11 очков, шесть передач и четыре подбора).

Команда из Курска по итогам встречи заняла второе место в турнирной таблице женской баскетбольной премьер-лиги. Их соперницы из «Энергии» расположились на десятом. Следующий матч у «Динамо» запланирован на 8 февраля с омским «Нефтяником-Титаном». Игра пройдет в Курске и начнется в 17:00.

В предыдущем матче курянки одержали победу в матче о столичным «МБА-МГУСиТ» за бронзовые медали Кубка России. Встреча прошла в Москве 31 января и завершилась со счетом 63:74.

Егор Якимов