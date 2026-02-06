В Новочеркасске СК возбудил дело о халатности из-за отсутствия отопления

В Новочеркасске Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) после жалоб жителей дома на улице Авиаторов на отсутствие отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, проблемы в многоквартирном доме связаны с неисправностью котельной, которая не функционирует должным образом длительное время. Отмечается, что жители неоднократно обращались с жалобами, однако ответственные лица не предприняли необходимых действий для решения проблемы.

«В рамках расследования уголовного дела будет выполнен комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление конкретных лиц, чьи действия (бездействие) привели к нарушению прав граждан», — говорится в сообщении СК.

Константин Соловьев