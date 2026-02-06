Роспотребнадзор запросил данные у Египта после смерти россиянки в отеле

Роспотребнадзор направил официальный запрос в Министерство здравоохранения Египта, сообщили в пресс-службе ведомства. Поводом стали сведения о возможной кишечной инфекции, от которой скончалась россиянка после госпитализации на курорте Шарм-эш-Шейх.

Ведомство запросило результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки. Официальный запрос также адресован Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Telegram-канал Shot сообщил, что 6 февраля стало известно о смерти 69-летней жительницы Самарской области Татьяны, отдыхавшей в отеле Domina Coral Bay Aquamarine. После ужина с морепродуктами у женщины появились диарея, рвота и высокая температура. Госпитализация состоялась после неэффективного самолечения. Анализы выявили сильное воспаление при бактериальной инфекции, тяжелую анемию и токсическое поражение печени. По данным канала, туристка умерла спустя 12 дней пребывания в больнице из-за развития полиорганной недостаточности.

По информации Shot, расходы на лечение составили почти $28 тыс. (около 2,1 млн руб.). Медицинские процедуры оплачивались за счет учреждения. Из-за задолженности врачи не выдали заключение с официальной причиной смерти. Родные не смогли перевести средства для погашения долга из-за ограничений на зарубежные переводы и обратились за помощью в российское консульство. Тело и личные вещи женщины третью неделю находятся в больнице, при этом ежедневно начисляется плата за хранение.