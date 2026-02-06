Минюст пополнил реестр иноагентов

Министерство юстиции 6 февраля внесло в реестр иностранных агентов политиков Игоря Драндина, Дениса Билунова, Максима Иванцова, журналистку Полину Милушкову, интернет-проект «Континент» и сообщество «Frame».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Политик Игорь Драндин в 2013 году (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Политик Игорь Драндин в 2013 году (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Игорь Драндин, Полина Милушкова, «Континент» и «Frame», как сообщается в пресс-релизе, попали в реестр иноагентов с формулировкой о распространении недостоверной информации о решениях российских властей. Денис Билунов и Максим Иванцов — участвовали в создании материалов других иноагентов.

В пресс-релизе Минюста отмечается, что из реестра было исключено в связи с ликвидацией ООО «Иноагент ААВ». Это ООО внесли в список 27 июля 2022 года. Его учредил журналист Алексей Венедиктов (признан иноагентом 22 апреля 2022 года). Он говорил, что зарегистрировал юрлицо с правом на издательскую деятельность, но издавать ничего не планирует.