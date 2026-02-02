Известному воронежскому адвокату продлили домашний арест

Ленинский райсуд Воронежа продлил до 2 марта срок домашнего ареста для известного адвоката Сергея Жеребятьева, которому вменяется покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сергея Жеребятьева задержали 3 декабря при участии оперативников регионального УФСБ России. По версии регионального управления Следственного комитета, в феврале прошлого года господин Жеребятьев, являвшийся представителем потерпевшего по уголовному делу, предложил подсудимому за 3 млн руб. оказать содействие в назначении условного срока. При этом адвокат, как считает обвинение, знал, что гарантировать этого не может. Его задержали при получении денег от введенного в заблуждение человека.

Стоит отметить, что Сергей Жеребятьев выступал представителем потерпевшего по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Евгения Яковенко и Юрия Татарчукова. Оно рассматривалось в Россошанском райсуде Воронежской области в 2024–2025 годах. Оба подсудимых были признаны виновными, Яковенко получил условный срок, а Татарчуков был освобожден от отбывания наказания в связи с поглощением срока временем содержания под стражей, нахождением под домашним арестом и временем отбытого наказания по другому приговору, вынесенному Лискинским райсудом.

Сергей Жеребятьев обладает статусом адвоката с 1997 года. Он является представителем совета адвокатской палаты региона по защите прав адвокатов при производстве обыска, а также возглавляет контору «Жеребятьев и партнеры».

Сергей Толмачев