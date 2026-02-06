На Кубани приезжий предстанет перед судом за убийство бездомного

Прокуратура Западного административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело против 38-летнего жителя Печор Псковской области. Мужчина обвиняется в убийстве бездомного, сообщает региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, вечером 24 ноября 2025 года обвиняемый распивал алкоголь с бездомным в заброшенном здании на Рашпилевской, 130. Когда приезжий заснул, фигурант забрал его телефон и деньги.

Проснувшись и обнаружив пропажу, житель Псковской области начал избивать бездомного деревянной палкой. Присутствие свидетелей его не остановило. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый отнес тело к ближайшей яме и сжег его.

Расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Никита Бесстужев