На Кубани приезжий предстанет перед судом за убийство бездомного
Прокуратура Западного административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело против 38-летнего жителя Печор Псковской области. Мужчина обвиняется в убийстве бездомного, сообщает региональное надзорное ведомство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным следствия, вечером 24 ноября 2025 года обвиняемый распивал алкоголь с бездомным в заброшенном здании на Рашпилевской, 130. Когда приезжий заснул, фигурант забрал его телефон и деньги.
Проснувшись и обнаружив пропажу, житель Псковской области начал избивать бездомного деревянной палкой. Присутствие свидетелей его не остановило. После того как потерпевший перестал подавать признаки жизни, обвиняемый отнес тело к ближайшей яме и сжег его.
Расследование завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.