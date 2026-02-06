Продажи чипов могут достигнуть $1 трлн в 2026 году

Объем мировых продаж полупроводников может достигнуть $1 трлн в 2026 году, следует из прогноза Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), представляющей интересы большинства американских производителей чипов.

По данным SIA, в 2025 году объем продаж чипов достиг рекордных $791,7 млрд. Это на 25,6% больше, чем в предыдущем году. В четвертом квартале 2025 года продажи чипов составили $236,6 млрд, что на 37,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По мнению экспертов SIA, такие же темпы роста сохранятся и в 2026 году, поскольку технологические компании по всему миру тратят сотни миллиардов долларов на создание центров обработки данных для ИИ, где помимо прочего нужны и новые чипы.

Активнее всего продажи в 2025 году росли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (45%), а также в Северной и Южной Америке (30,5%). Наибольший спрос в мире в 2025 году наблюдался на чипы для перспективных вычислительных систем, выпускаемых производителями Nvidia, AMD и Intel. Тогда продажи разработчиков выросли на 39,9%.

Алена Миклашевская