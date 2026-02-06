Александр Ткачев попросил в Кремле денег на дорогу из Архыза в Сочи

Председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев на встрече с главой государства изложил планы по соединению курортов «Красная Поляна», «Лагонаки» и «Архыз» мощной дорожной сетью, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Ткачев попросил федеральное руководство профинансировать строительство дорог и тоннелей, чтобы сократить время в пути между ними в несколько раз и привлекать до 8 млн туристов ежегодно. Он подчеркнул, что проект требует именно государственной поддержки в инфраструктуре, без которой мегапроект не взлетит.

Глава «Мантеры» детально расписал проблемы действующих маршрутов. Около 30% гостей Сочи приезжают на автомобилях, но горная трасса Джубга—Сочи усложняет поездки летом, особенно с детьми. Сейчас из Сочи в «Лагонаки» (Адыгея) едешь десять часов, зато новый тоннель через ущелье сократит время в пути до часа. Люди поедут альтернативой через Ростов, Краснодар и М-4 до Майкопа, а там — в «Лагонаки», «Красную Поляну» и на Черноморское Побережье. Зимой такой поток хлынет в горы на лыжи, летом — на море; две параллельные дороги разгрузят трафик и решат инфраструктурные узкие места.

Еще амбициознее идея с «Архызом» в Карачаево-Черкесии. Путь по трассе из Красной Поляны туда сейчас занимает 15 часов, но Александр Ткачев предлагает построить дорогу с тремя тоннелями и уложить время в пути в полтора часа. Стоимость высока, сроки — пять-десять лет, зато результат окупится: в регион придут инвестиции, новые бренды рестораторов и операторов, вырастет качество жизни и конкурентоспособность Кавказа, который откроется миллионам россиян из европейской части страны.

В рамках мегапроекта «Мантера» построит до 550 км новых горнолыжных трасс. К 2030 году «Красная Поляна» объединит трассы «Газпрома» и «Розы Хутор», увеличив протяженность со 162 км до 238 км. Затем подключат «Лагонаки» — его строительство за 30 млрд руб. стартовало в 2025 году, хотя противодействие со стороны экологов и проблемы с получением разрешений тормозят процесс. «Архыз» получит 27 млрд руб. по госпартнерству к 2028 году.

«Мантера-Групп» (зарегистрирована в 2009 году на территории «Сириус») в 2024 году заработала 12,9 млрд руб. выручки и 72,1 млн руб. чистой прибыли.

