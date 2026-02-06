Цену на дом из сериала «Во все тяжкие» снизили с $4 млн до $400 тысяч

Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», расположенный в Альбукерке (штат Нью-Мексико), повторно выставили на продажу за $400 тыс. Изначально дом хотели продать в январе 2025 года за $4 млн. По данным платформы Redfin, средняя цена на похожие дома в городе составляет $395 тыс.

Фото: Russell Contreras / AP Дом Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие»

Фото: Russell Contreras / AP

В доме с 1970-х годов живет семья Падилла, которая неоднократно жаловалась на слишком большое внимание фанатов сериала. «Тут уже нет той семейной атмосферы, которая была, когда мы росли в этом доме. Это культовое место, так что любой может сказать, что он теперь владеет культовым домом, но для нас это больше ничего не значит»,— говорила ранее одна из владелиц дома Джоанна Падилла.

«Во все тяжкие» (Breaking Bad) выходил с 2008 по 2013 год. В сериале рассказывается об Уолтере Уайте — неизлечимо больном школьном учителе химии из американской глубинки, который начинает изготавливать и продавать наркотики, чтобы обеспечить семью.

Яна Рождественская