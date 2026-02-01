Поставщика из Ейска проверяют после скандала со школьным питанием в Балашове

В Саратовской области возбуждено уголовное дело из-за некачественного питания в школах Балашова (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщал в середине января СУ СКР по Саратовской области. С 12 по 21 января учащимся предоставлялось питание, которое не соответствовало нормативам безопасности для здоровья.

Поставщиком питания для 16 школ Балашовского района выступало ООО «Ваша сервисная компания»

Инциденту предшествовал срыв организации питания в школе № 9 Балашова, после чего был уволен ее директор Андрей Рыжков, сообщили «Известия». Издание пишет, что причиной стал забракованный из-за качества продуктовый завоз и невыход на работу части поваров.

Проверка прокуратуры выявила нарушения санитарных норм и конкурсных процедур при закупках. Было внесено представление региональным властям, а в отношении замдиректора школы возбуждено дело об административном правонарушении (ст. 6.6 КоАП РФ). Материалы также были направлены в СК для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным издания, поставщиком питания для 16 школ Балашовского района выступало ООО «Ваша сервисная компания», выигравшая зимой аукционы на сумму свыше 46 млн руб. В областном минобразе журналистам заявили, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся, а горячее питание осуществляется в штатном режиме.

Ранее на проблему обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин, указавший на необходимость индексации нормативов стоимости питания. Губернатор Роман Бусаргин объявил выговор министру образования региона.

ООО «Ваша сервисная компания» (ВСК) ранее была зарегистрирована Саратове, но в июле 2025 года переехала в Ейск Краснодарского края. Компания работает в сфере общественного питания. Директором и единственным владельцем фирмы указана Юлия Белова, ранее компанию учреждал Антон Белов. Средняя численность сотрудников в 2024 году составила 120 человек. Выручка за тот период достигла 307 млн руб., а чистая прибыль — 13 млн руб. У ВСК имеется 291 госконтракт на 937 млн руб., сейчас исполняются 106 заказов на 436 млн руб. Фирма является поставщиком питания в 25 школах Ейского района. По информации BFM.RU Кубань, у родителей кубанских школьников также имеются претензии к компании.

Нина Шевченко