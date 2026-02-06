В Предгорном округе Ставрополья построят крупный тепличный комплекс на 6,5 га

В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края агрокомплекс «Весна» начал строительство современного тепличного комплекса площадью 6,5 га для выращивания огурцов, сообщило управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Фото: администрация Предгорного округа СК

Компания реализует проект на базе своих действующих площадей, которые уже занимают 23 га, и планирует ввести в строй новые теплицы до конца 2026 года. Руководство предприятия уже модернизировало инфраструктуру: построило новую котельную и обновило тепловой узел, установив энергоэффективные газовые котлы, чтобы обеспечить стабильные поставки тепла и снизить затраты на энергоресурсы.

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко подчеркнул вклад проекта в экономику региона. Новые теплицы увеличат ежегодный объем производства овощей на 3 тыс. тонн, а на предприятии, где сейчас работают более 300 человек, появятся дополнительные рабочие места. «Весна» уже производит свыше 8 тыс. тонн тепличных овощей в год, из них четверть всех огурцов — в Ставропольском крае, что укрепит продовольственную безопасность территории и снизит зависимость от импорта.

Инвестпроект вписывается в стратегию развития агропромышленного комплекса края. В 2024 году регион реализовал 49 инвестиционных инициатив на 65,9 млрд руб., из них свыше 32 млрд руб. направили на тепличное хозяйство и овощеводство закрытого грунта под контролем минсельхоза Ставрополья. По поручению губернатора Владимира Владимирова власти края привлекают инвестиции в АПК, чтобы к 2026 году довести общую площадь теплиц до 375,5 га и нарастить сбор овощей на 19 тыс. тонн.

Сегодня в Ставропольском крае работают 12 крупных тепличных комплексов общей площадью 336,3 га в Предгорном, Изобильненском, Кировском, Андроповском и Советском округах. Компания «Весна» в станице Нежинской лидирует по огурцам, обеспечивая почти 26% краевого производства. Проект использует высокотехнологичные решения: современное оборудование для защищенного грунта, системы орошения, обогрева и вентиляции, что повысит урожайность и качество продукции. В 2025 году край завершил около 40 аграрных проектов на 42 млрд рублей, включая сады, мелиорацию и животноводство.

Станислав Маслаков