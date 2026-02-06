Завершена реставрация фасадов и знаковых архитектурных элементов одного из главных символов Москвы и будущего кампуса Центрального университета — Центрального телеграфа. После окончания ремонтных работ там будут учиться и работать более 5 тыс. студентов и преподавателей вуза. Частичное открытие запланировано на 1 сентября этого года, рассказал ректор вуза Евгений Ивашкевич. Полностью здание будет восстановлено в сентябре 2027 года. Вуз развивает олимпиадное движение. Школьные сборные России под руководством Центрального университета трижды стали победителями в престижных мировых соревнованиях для старшеклассников: на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, а также на Международной олимпиаде по кибербезопасности.

Wildberries совместно с туроператором Fun&Sun открывает в Турции первый отель под своим брендом WB Travel. Первых гостей планируют принять 1 мая. Четырехзвездный отель расположен в Кемере, он находится на второй береговой линии и имеет собственный песчано-галечный пляж. В январе компания объявила об открытии первого фирменного отеля в Египте. Он начнет принимать гостей с 15 февраля.

Китайские роботы-гуманоиды заняли 80% рынка. Лидером стала шанхайская AgiBot. В минувшем году стартап поставил клиентам по всему миру почти каждого третьего человекоподобного робота. Китайские фирмы занимают и следующие три места рейтинга. Почетное пятое место исследователи отвели Илону Маску с его роботом Optimus.