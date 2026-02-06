ЕК: интерфейс TikTok вызывает привыкание и вредит здоровью

Интерфейс социальной сети TikTok «вызывает привыкание», а также может вредить физическому и психическому состоянию пользователей, следует из предварительного заключения о возможных нарушениях TikTok европейского закона о цифровых услугах (DSA) на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Согласно документу, администрация TikTok постоянно «поощряет» пользователей подачей нового контента. Как считают специалисты ЕК, это стимулирует пользователей все время просматривать ленту и вводит их мозг в «режим автопилота». По их мнению, регулярное использование TikTok может привести к компульсивному поведению и снижению самоконтроля.

ЕК обвинила TikTok в игнорировании признаков компульсивного использования соцсети, в том числе, того факта, что дети зачастую «зависают» в ней по ночам. В комиссии намерены добиться изменения интерфейса и алгоритма подбора контента в TikTok. ЕК также требует от администрации соцсети убрать «бесконечную ленту».

Предварительное заключение передано на изучение специалистам TikTok. Компания вправе обжаловать эти претензии, указано в отчете.

Алена Миклашевская