«Не акцентировать внимание на неудобных эпизодах истории в стиле МОК»

В истории Олимпийских игр было немало невероятных случаев, которые сегодня кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Когда речь идет об открытиях Игр, то часто вспоминают эффектные эпизоды или яркие курьезы, а вот про невнимательность МОК говорят реже. Хотя в течение 20 лет организаторы использовали на таких турнирах флаг, где были неправильно расположены олимпийские кольца.

Официальный порядок их чередования таков: голубое, черное и красное сверху, а желтое и зеленое внизу. На флаге же, который вынесли на репетиции открытия Игр 1972 года в Саппоро, кольца были перепутаны, на что указал один из болельщиков. Ему сначала не поверили, но потом пришлось в срочном порядке менять полотнище. О том, что именно это знамя МОК использовал аж с 1952-го, чиновники старались не вспоминать.

Вообще не акцентировать внимание на ошибках или неудобных эпизодах истории в стиле организации. Поэтому про игры 1936 года в Германии стараются писать и говорить поменьше. Хотя и там на открытии произошел весьма любопытный случай. Неожиданно для всех выстрелила пушка, и многочисленные голуби испугались настолько, что многим посетителям трибун пришлось после этого уделить немало времени чистке одежды и головных уборов.

Больше повезло тем, кто пришел на открытие Олимпийских игр в Гренобле в 1968-м. Там на стадион с вертолетов было сброшено 30 тыс. живых красных роз. А вот в американском Скво-Вэлли в 1960-м, где, кстати, постановщиком церемонии открытия был сам Уолт Дисней, не обошлось без криминала. Злоумышленники разграбили машину, которая сопровождала эстафету олимпийского огня, похитили факелы, кинокамеры и пленку, на которой были бесценные кадры.

Владимир Осипов