Нижегородский бюджет сэкономит миллиарды в 2026 году на форме выплат семьям

Расходы бюджета Нижегородской области 2026 года на родительский основной доход (семейный капитал) планируют уменьшить на 4,95 млрд руб. Это связано с выбором семьями формы получения капитала, пояснили «Ъ-Приволжье» в региональном минфине.

Семейный капитал в Нижегородской области введен с 1 июля 2025 года. Это региональные выплаты семьям, которые в совокупности с федеральным маткапиталом составят около 1 млн руб.

По данным ведомства, семьи чаще всего выбирают ежемесячную денежную выплату в течение трех лет вместо единовременной целевой выплаты. В министерстве добавили, что на итоговой сумме, которую семьи должны получить, изменения в бюджете 2026 года никак не отразятся: средства будут в полном объеме предусмотрены в последующие годы.

Как писал «Ъ-Приволжье», всего на стимулирование рождаемости в бюджет 2026 года заложили 9,4 млрд руб.

Галина Шамберина