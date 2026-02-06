Членам семьи из Свердловской области продлили арест по делу о подготовке теракта

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест жителям поселка Верхнее Дуброво (Свердловская область) Татьяне, Алексею и Артему Назаровым (все внесены в список террористов и экстремистов), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Они останутся под стражей до 10 июня. Фигуранты обвиняются в приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые, действуя по заданию украинских спецслужб, планировали поджог объекта транспортной инфраструктуры. Им грозит до 18 лет лишения свободы.

Ранее РИА Новости сообщали, что фигуранты приходятся друг другу родными братьями и сестрой.

Полина Бабинцева