Членов семьи из свердловского поселка внесли в список террористов и экстремистов

Жителей поселка Верхнее Дуброво в Белоярском районе (Свердловская область) Артема Назарова (41 год), Алексея Назарова (44 года) и Татьяну Назарову (46 лет) внесли в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Согласно картотеке Свердловского областного суда, они обвиняются в подготовке теракта (ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ).

В декабре члены семьи попытались изменить меру пресечения в виде заключения под стражу. Судья Анна Щелконогова отказала им в удовлетворении требований.

Артему Назарову, Алексею Назарову и Татьяне Назаровой (все внесены в список террористов и экстремистов) грозит до 18 лет лишения свободны.

Василий Алексеев