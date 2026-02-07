Эрмитаж и Интеррос завершили второй выпуск арт-токенов

Государственный Эрмитаж и Интеррос завершили еще один проект по продаже арт-токенов на произведение искусства из коллекции музея. Они были выпущены на изображения отреставрированной картины одного из основателей дунайской школы живописи Лукаса Кранаха Старшего «Венера и Амур».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Интеррос Фото: предоставлено Интеррос

В рамках эмиссии удалось привлечь 5 млн руб., которые теперь будут направлены на реставрацию еще одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа — картины Рембрандта «Флора».

По аналогичной схеме проходило финансирование реставрации шедевра Лукаса Кранаха Старшего. Деньги на работы были привлечены за счет первой подобной эмиссии, осуществленной в 2023 году в рамках программы «Цифровое наследие вечных ценностей». Это первый в России проект по выпуску арт-токенов, аналогичных NFT, без участия зарубежных платформ и криптобирж.

Тогда предметом токенизации стали изображения трех фресок учеников Рафаэля из собрания Эрмитажа — «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу».

Картина, ставшая объектом второго выпуска токенов, была создана в 1509 году. На ней Венера изображена рядом с Амуром, который держит лук и связку стрел в колчане — символ любовной силы и искушения. Произведение относится к серии мифологических сюжетов мастера, где античные темы сочетаются с характерной для эпохи Северного Возрождения графикой и символикой.

В рамках выпуска были токенизированы три изображения картины, каждое из которых фиксирует один из этапов реставрационного процесса. Полотно было представлено в трех состояниях: в ультрафиолетовых лучах с первыми пробными раскрытиями, в обычном свете после утоньшения старого лака, а также после подведения грунта и покрытия новым лаком. Каждое изображение «Венеры и Амура» разделено на десять частей — токенов.

Приобретение эмиссии осуществлялось через приложение другой структуры группы — «Т-Инвестиции». За процесс выпуска токенов и их хранение обеспечила входящая в «Т-Инвестиции» блокчейн-платформа «Атомайз» — первая в России лицензированная платформа по выпуску цифровых финансовых активов.

Выпуски эмиссий арт-токенов является частью планов Интерроса Владимира Потанина по развитию новой модели поддержки искусства, в которой современные технологии превращаются в инструмент сохранения культурного наследия, а участие для частных меценатов становится доступным, прозрачным и технологичным.