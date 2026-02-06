В Челябинске суд признал законным раздел имущества бывших супругов-депутатов

Арбитражный суд Челябинской области признал законным раздел имуществе между бывшим депутатом городской думы Челябинска, владельцем ООО «Альфастрой» Олегом Ивановым и экс-депутатом законодательного собрания региона Татьяной Завгородней. Заявление о признании соглашения между бывшими супругами недействительным рассмотрено 6 февраля в рамках дела о банкротстве господина Иванова, сообщает пресс-служба суда.

Заявление направила финансовый управляющий Олега Иванова Юлия Геннеберг. Соглашение между экс-депутатами было подписано в январе 2015 года. Финуправляющий просила суд признать режим совместной собственности супругов на имущество, зарегистрированное за каждым из них в период брака и подлежащим реализации в процедуре банкротства должника. Но суд отказал в удовлетворении заявления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона признал Олега Иванова банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества в сентябре 2023 года по его собственному заявлению. В июле 2025 года суд привлек предпринимателя и его экс-супругу Татьяну Завгороднюю к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Альфастрой», общий размер которых превышает 1 млрд руб. С сентября 2024 года экс-депутатов судят за уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления в Центральном районном суде Челябинска.