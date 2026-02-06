Пятерых полицейских обвинили в организации незаконной миграции в Москве

Правоохранители пресекли работу преступной группы, обвиняемой в организации незаконной миграции и получении взяток. По делу задержали семерых человек, включая пятерых сотрудников МВД. Среди них — начальник отдела по вопросам миграции одного из отделов МВД в Москве, инспектор ОВМ и участковый уполномоченный, сообщили в СКР.

По версии следствия, в 2023–2025 годах фигуранты за деньги оформляли фиктивные учебные визы для нелегальных мигрантов. Так они организовали миграцию более 2 тыс. человек в Юго-Западном административном округе Москвы. Также в феврале-июле 2025 года злоумышленники исключили более 1,5 тыс. иностранцев из реестра контролируемых лиц. Позже им оформили фиктивные документы и легализовали.

Также, по данным СКР, начальник отдела по вопросам миграции получила взятку за ускоренную выдачу российского паспорта. Кроме того, инспектор ОВМ и участковый полиции за деньги обеспечивали «беспрепятственное прохождение одной из образовательных организаций проверочных мероприятий по подтверждению факта обучения иностранных граждан».

Всех семерых участников группировки задержали, у них провели обыски по местам жительства. Правоохранители также изъяли документы в государственных органах. Следствие решает вопрос о лишении гражданства и депортации мигрантов, которых легализовали фигуранты.

Никита Черненко