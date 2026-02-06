Рособоронэкспорт сообщил о поставках «Калибров» иностранным заказчикам

Россия осуществляет экспорт крылатых ракет «Калибр» и готова предлагать зарубежным партнерам широкую линейку средств поражения, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота в ходе СКШУ «Восток-2022» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр», 6 сентября 2022 года

«Что касается ракет "Калибр" в экспортном исполнении, то они включены в состав интегрированных ракетных систем "Калибр-ПЛЭ" и "Калибр-НКЭ", которые установлены на подводных лодках и надводных кораблях, поставленных "Рособоронэкспортом" для ВМС ряда стран», — сказал господин Михеев в преддверии выставки World Defense Show-2026, которая пройдет в Эр-Рияде (цитата по «Интерфакс»).

Указанные изделия предназначены для включения в состав авиационных вооруженных комплексов истребителей поколений 4++ и 5 российского и иностранного производства. В их числе — ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ — для уничтожения боевых кораблей и транспортных судов, а также Х-38МЛЭ — для высокоточного поражения наземных объектов.