Жителю Балашихи дали три года за попытку похитить 9-летнюю девочку

Балашихинский городской суд приговорил к трем годам строгого режима местного жителя, пытавшегося похитить ребенка в октябре 2025 года. Его признали виновным в покушении на похищение несовершеннолетнего. Его также обязали выплатить 470 тыс. руб. компенсации пострадавшей, сообщили в пресс-службе судов Подмосковья.

Происшествие произошло 1 октября 2025 года. По версии следствия, пьяный фигурант подошел к девятилетней девочке и представился сотрудником правоохранительных органов. Он взял ее за руку и попытался увести, несмотря на сопротивление девочки.

Девочка смогла освободиться и попыталась сбежать, но злоумышленник догнал ее и снова попытался увести. Однако у него не получилось, так как на помощь пострадавшей пришли очевидцы.

Мужчину арестовали 4 октября. Прокуратура сообщала, что злоумышленник зарегистрирован в другом регионе России и не имел регистрации в Подмосковье. Вину фигурант не признавал.

Никита Черненко