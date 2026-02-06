Прокуратура потребовала дорасследовать крушение поезда в Нижнем Новгороде

Приволжская транспортная прокуратура потребовала в судебном порядке обязать управление Ространснадзора дорасследовать обстоятельства крушения грузового поезда в Нижнем Новгороде, которое произошло в октябре 2023 года. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», при расформировании состава грузового поезда на станции Горький — Сортировочный семь вагонов скатились и протаранили еще 49. В результате было утеряно 64 т известняка. Одной из причин аварии Ространснадзор назвал нарушения грузоотправителя — крупнейшего российского производителя соли «Руссоль» — при погрузке галита. В ведомстве решили, что галит промок, смазал колеса вагонов и помешал торможению. Однако представители компании оспорили эти выводы в суде.

Сейчас прокуратура доказывает в суде бездействие Ространснадзора и добивается дополнительного расследования инцидента. Разбирательство по этому делу начнется в марте.