Baldur's Gate 3 получит сиквел в виде сериала от HBO

Крейг Мазин, сценарист и продюсер сериалов HBO «Чернобыль» и «Одни из нас», возьмется за проект по игре Baldur's Gate 3, сообщает издание Deadline. Новый сериал от HBO будет прямым продолжением игры, разработчики которой, Larian Studios, не примут участие в работе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Larian Studios Фото: Larian Studios

Исполнительными продюсерами предстоящего сериала также станут Жаклин Леско, Сесил О'Коннор и Габриэль Марано из Hasbro Entertainment. Консультантом проекта будет Крис Перкинс — бывший многолетний руководитель отдела сценариев в «дочке» Hasbro Wizards of the Coast, издающей D&D.

«После того как я потратил почти 1000 часов на невероятный мир Baldur's Gate 3, для меня стало исполнением мечты продолжить историю, созданную Larian и Wizards of the Coast»,— сказал господин Мазин. Он назвал себя большим поклонником как самой Baldur's Gate 3, так и настольной игры «Подземелья и драконы» (D&D), на пятом издании которой основан проект Larian Studios.

Примерная дата выхода сериала пока неизвестна: сначала Крейгу Мазину предстоит доснять для HBO третий сезон «Последних из нас», который может стать финальным. В сериале по Baldur's Gate 3 появятся и персонажи оригинальной игры и новые герои. Господин Мазин также планирует связаться с актерами озвучки игры и предложить им поучаствовать в проекте.