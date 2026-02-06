На поддержку малых ферм в Нижегородской области выделено 365,5 млн рублей

Власти выделили 365,5 млн руб. на поддержку малых предприятий сельского хозяйства в Нижегородской области в 2026 году. Господдержку будут оказывать в рамках нового федерального проекта «Развитие малого агробизнеса», сообщили в региональном правительстве.

Из указанной суммы 266,8 млн руб. — средства федерального бюджета, 98,7 млн — областного. Это на 20% больше по сравнению с 2025 годом.

Министр сельского хозяйства области Николай Денисов рассказал, что меры поддержки малых сельхозпредприятий расширены. В том числе появился грант «Агромотиватор» для участников СВО, грант на организацию малой сельской пекарни и субсидия на возмещение до 60% затрат хозяйства. Сейчас разрабатывают региональные нормативные акты, определяющие порядок и условия новых видов поддержки.

Также сохранятся гранты по программе «Агропрогресс» и субсидии на возмещение до 50% затрат на покупку техники и оборудования потребкооперативами.

Объявления о проведении отборов на получение господдержки будут публиковать на сайте нижегородского минсельхоза.

Галина Шамберина