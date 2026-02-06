За год пассажиропоток поездов между Казанью и Йошкар-Олой вырос на 66%

В январе 2026 года межрегиональными поездами на маршруте Казань — Йошкар-Ола воспользовались 14,5 тыс. человек, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Рост пассажиропотока связан с увеличением частоты рейсов: с 1 января между городами ежедневно курсируют два поезда. Время в пути составляет менее трех часов.

В марте сообщалось, что поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов.

Анна Кайдалова