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Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

С 28 марта количество вагонов пригородного поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола будет увеличено до двух по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году в связи с большой востребованностью у населения составность этих поездов увеличена на месяц раньше, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также начиная с 29 марта поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань будет курсировать в составе двух вагонов по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Артём Дергунов

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