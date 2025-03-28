Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов
С 28 марта количество вагонов пригородного поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола будет увеличено до двух по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».
Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В этом году в связи с большой востребованностью у населения составность этих поездов увеличена на месяц раньше, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также начиная с 29 марта поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань будет курсировать в составе двух вагонов по субботам, воскресеньям и понедельникам.