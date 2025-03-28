С 28 марта количество вагонов пригородного поезда № 6383 Казань — Йошкар-Ола будет увеличено до двух по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Поезда из Казани в Йошкар-Олу будут ходить с увеличенным составом вагонов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В этом году в связи с большой востребованностью у населения составность этих поездов увеличена на месяц раньше, чем в предыдущие годы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также начиная с 29 марта поезд № 6382 Йошкар-Ола — Казань будет курсировать в составе двух вагонов по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Артём Дергунов