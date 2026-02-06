Россия приостановила работу пунктов выдачи российских паспортов в Абхазии

Пункты оформления российских паспортов и водительских удостоверений, развернутые в Абхазии, приостанавливают работу. Об этом сообщили в посольстве России в республике. Дипломаты объяснили решение заявлениями абхазских парламентариев, которые ставят «под сомнение» законность работы этих пунктов.

«Российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы», — утверждается в сообщении дипмиссии. Там отметили, что деятельность по выдаче гражданам Абхазии паспортов РФ будет перенесена на российскую территории.

Пункты выдачи паспортов России развернули в январе 2026 года, с 2025-го работали кабинеты оформления российских водительских удостоверений, напомнили дипломаты.

4 февраля в Народном собрании Абхазии прошло закрытое заседание Комитета по обороне и национальной безопасности, на котором участники обменялись мнениями по вопросам, связанным в том числе с «выдачей паспортов и водительских удостоверений Российской Федерации». В сообщении парламентской пресс-службы подчеркивается, что на заседании «не принималось каких-либо решений по обсуждаемым вопросам».

Некоторые депутаты выражали недоумение «выдачей в независимой Абхазии паспортов и водительских прав другого государства» и обратились к МВД республики с призывом остановить работу пунктов оформления паспортов РФ. Примерно 95% жителей Абхазии обладают российским гражданством, а также гражданством Республики Абхазия.

В июне 2025-го президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии до августа 2028 года. Весной президент упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Также он упростил до 2026 года порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии.

Ярослав Фокин; Георгий Двали, Тбилиси