Участники свердловского рок-клуба подарили школам сертификаты на инструменты

В рамках Года уральского рока участники Свердловского рок-клуба посетили школы, в которых учились, и вручили директорам сертификаты на приобретение музыкального оборудования, сообщили в мэрии.

Лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург встретился с воспитанниками «Студии гитары» гимназии №2. Для «дедушки уральского рока» Александра Пантыкина в гимназии №45 выступила новая ученическая рок-группа «45-й элемент». Знаменитый выпускник дал юным музыкантам творческие рекомендации и провел для них мастер-класс.

«В 70-е годы первая группа Александра Пантыкина "Слепой музыкант" появилась в стенах 45-й школы. Во многом именно она дала начало мощнейшему рок-движению, которое до сих пор определяет и формирует культурный пласт не только нашего города и региона, но и всей страны»,– отметил Глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец стал звездным гостем гимназии №37, где на пресс-конференции рассказал о своем первом концерте, состоявшемся в родных школьных стенах.

Кроме того, накануне сертификаты на новые музыкальные инструменты для своих школ и талантливых начинающих музыкантов передали и другие участники Свердловского рок-клуба: Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф» (школа №36), Егор Белкин и Владимир Назимов из группы «Урфин Джюс» (школа №33, Верхняя Пышма), Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи» (школа №1, Асбест).

Музыкальное оборудование для школ будет приобретено на средства, собранные с продажи билетов на «Большой рок-квартирник» и «Легендарную автограф-сессию», добавили в мэрии.

Свердловский рок-клуб был создан 16 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли.

