Свердловскому рок-клубу 15 марта исполняется 40 лет. Просуществовав всего пять лет, он стал ярким явлением: многие его группы прославились на всю страну и стали известны за ее пределами. Для некоторых песни свердловского рок-клуба значат не меньше, чем для самих исполнителей. «Ъ-Урал» узнал, с какими воспоминаниями у известных уральцев связаны произведения рокеров.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга:

— Если выбирать одну песню, то назову «Аргентина — Ямайка» группы «Чайф». Я люблю стиль регги. Песня появилась в конце XX века — это время, когда было огромное количество жизненных планов и еще вся жизнь впереди, — и как раз в это время такой хит! Я хорошо запомнил тот момент, когда впервые услышал эту песню.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Илья Обабков, и.о. ректора УрФУ:

— Песня «Шаляй-Валяй» группы «Чайф» вошла в мою жизнь дважды. Сначала в ранние студенческие годы — песня студенческой жизни: гитары, «дяди» и «подъезды»… А после 1998 года я услышал ее в новом варианте, когда один из моих близких друзей уезжал жить из Екатеринбурга достаточно далеко и надолго. И мы его подбадривали именно этой песней. И пели ее каждый раз, когда он приезжал в гости.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Григорий Иванов, президент футбольного клуба «Урал»:

— Любимая песня — «Оранжевое настроение» «Чайфа». Потому что она про нас, так как оранжевый — официальный цвет ФК «Урал». Мы гордимся тем, что живем в одном городе с такими замечательными людьми, как Шахрин и Бегунов — они прославляют наш город и нашу область. Всегда радуемся, когда они приходят на домашние матчи «Урала».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вячеслав Трапезников, президент Гильдии строителей Урала:

— Свердловский рок и все, что с ним связано — это одна из вещей, которые примиряют меня с возрастом. Я рад, что застал время его расцвета. Время, когда «Чайф» играл в городских скверах, музыканты собирались на спонтанные квартирники, работал клуб «Сфинкс», а «Агата Кристи» была полноценной сильной командой. С каждой из групп рок-клуба связаны какие-то личные истории. Но самое эмоциональное — это возможность вживую услышать «Бриллиантовые дороги» в исполнении «Наутилуса» в самом начале 90-х. Хорошо помню, что весь концерт был клевый, но именно на этой песне все внутри трепетало — от красоты момента, который никогда не повторится.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Дроздов, исполнительный директор Ельцин-центра:

– Ну, конечно, «Наутилус». Если говорить о самых запоминающихся вещах, то это тексты Ильи Кормильцева: «Скованные одной цепью», «Я хочу быть с тобой», «Крылья», «Прогулки по воде». Нужна одна песня? Тогда — «Скованные одной цепью». Она очень точно пришлась ко времени — это был 1986–1987 год, очень точно передано ощущение от времени, от общества, от среды, в которой мы находились. С вызовом, без намеков. Можно сказать, тогда для меня впервые в роке прозвучали внятные мысли — прямое, открытое высказывание. Именно этим эта песня так точно попадала в точку.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евгений Горенбург, музыкант, организатор музыкальных фестивалей:

— Моя любимая песня — «Соня любит Петю» Егора Белкина. С ней связано огромное количество воспоминаний. Например, «Старый Новый Рок», который мы традиционно завершали именно этой композицией. А вообще, конечно, это повод для отдельного романа.

Фото: Предоставлено УБРиР

Алексей Долгов, президент УБРиР:

— Мне нравятся многие песни культовых свердловских рок-групп. Но выделяю среди хитов «чайфовскую» «Аргентину-Ямайку». У меня эта песня ассоциируется не только с футболом, но и с банковским балансом, потому что в ней упомянут счет. Конечно, лучше, когда баланс положительный — как для Аргентины в том матче.

Фото: Михаил Филиппов

Алексей Стасенок, глава муниципального округа Среднеуральск:

— Песня Nautilus Pompilius «Крылья». В молодости, когда только вышли «Брат» и «Брат-2», они стали моими любимыми фильмами, пересматривал их, в какой-то момент это сыграло на мне, что решил поступить в юридическую академию. Идея была пойти в правоохранительные органы и бороться с несправедливостью. Когда уже работал в СКР, ездил в командировку на Кавказ и специально отправился на место гибели Сергея Бодрова (сыграл Данилу Багрова в «Брат» и «Брат-2») в Кармадонское ущелье, после этого еще два раза бывал там, но уже с семьей.

Когда приехал в Среднеуральск, познакомился с бывшим солистом «Смысловых галлюцинаций» Николаем Ротовым, он работал в нашем дворце культуры ведущим. У меня любимая песня у них «Зачем топать мою любовь», я его подтолкнул разговорами: «Давай включайся в жизнь города, у тебя такой бэкграунд, опыт». Полгода назад он написал песню про Среднеуральск «Я с СУГРЭСа», когда-нибудь проведем фестиваль на берегу Исетского водохранилища, позовем все рок-группы — и будет бомба.

Фото: Предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекс»

Валерий Ананьев, глава строительного холдинга «Атом»:

– У Екатеринбурга много особенностей, которые делают жизнь города интересной и атмосферной – в том числе, конечно, рок-культура. Сам я не большой знаток рок-музыки, но и меня она не обошла стороной. И «Чайфы», и «Наутилус», и другие рок-группы – выходцы из строительной профессии, некоторые руководители «Атома» дружат с музыкантами еще со студенческих времен. Когда слышу «Оранжевое настроение» или «Ой-йо», вспоминаю те годы и начало нашего профессионального пути, строительство первых домов для МЖК. Рад, что мы внесли свой вклад в развитие уральского рока: в свое время построили подземный переход на Плотинке, который стал культовым местом для молодых музыкантов, а теперь ежегодно поддерживаем фестиваль Ural music night.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Николай Яблонский, главный редактор «Коммерсантъ-Урал»:

— Конечно, выбрать очень сложно. Для разных периодов жизни — своя песня. Могу выделить песню группы «Агата Кристи» «Viva, Kalman!». Я школьником услышал и увидел ее по черно-белому телевизору в конце 1980-х. Очень она мне понравилась, такая заводная, опереточная, без всякой политики (ее тогда было много в песнях советских рокеров). Еще и гордость, что это наши уральские ребята. Потом у меня появился альбом «Коварство и любовь», который я сначала заслушал на кассете, а потом на пластинке. И до сих пор могу его слушать с удовольствием.

Ринат Иржанов, вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ:

— Из Свердловского рок-клуба безоговорочно предпочитаю группу «Наутилус Помпилиус». Одну песню из всего их творчества мне выбрать сложно. Слушаю Вячеслава Бутусова давно, и сейчас его песни у меня ассоциируются с временами студенчества и с фильмом «Брат», который я тоже очень люблю.

Фото: предоставлено Свердловской филармонией

Дмитрий Филатов, главный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра:

— «Наутилус», «На берегу безымянной реки». Когда мне было 12 лет, у нас была школьная рок-группа, и это была одна из композиций, которые мы исполняли.

Фото: Павел Хрулев

Андрей Алексеев, руководитель группы барабанщиков «Чувство ритма»:

— Песни группы «Чайф». Добрые, компанейские, «про жизнь». Поют о том, что на душе, и близко каждому. Просто, естественно, мелодично. Хочется взять гитару в руки и петь вместе с ними.