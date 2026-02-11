Ноль градусов по спиртометру

Сегмент безалкогольного алкоголя в России находится на ранней стадии своего развития и занимает весьма скромную долю рынка по сравнению с традиционными спиртными аналогами. Многие потребители по-прежнему либо не знают о существовании подобных напитков, либо относятся к ним с подозрением, как к некоему суррогату. Тем не менее их продажи растут темпами, о которых производителям классических вин, пива и спиритов (крепких напитков) остается только мечтать.

Пьянящий рост

«Мы запустились в 2024 году, но уже к 2025 году зафиксировали кратный рост производства, а его объемы измеряются десятками тысяч бутылок в год»,— рассказал совладелец бренда Getreal (производит безалкогольные джин, виски и ром) Василий Потехин. По его словам, сейчас компания ведет переговоры о сотрудничестве с федеральными торговыми сетями, а также планирует развивать собственную доставку.

Похожей историей успеха делится и сооснователь запустившегося в том же 2024 году бренда аналогов спиритов, ликеров и вермутов Notails Евгений Шашин. «У нас в портфеле несколько брендов, а именно кордиалы (безалкогольные основы для коктейлей и напитков.— “Ъ-Review”). С момента запуска компания выросла вдвое и показала такой же рост в 2025 году. С начала этого года рост пока сдержанный, но мы настроены оптимистично и верим, что третий квартал будет на уровне наших ожиданий»,— говорит господин Шашин.

Не менее впечатляющими темпами роста может похвастаться и сегмент безалкогольного вина. «По нашим данным, в 2025 году рост продаж безалкогольных вин в крупнейших торговых сетях составил 90%. Он продолжится и в этом году»,— рассказал «Ъ-Review» директор по маркетингу группы компаний «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев, добавив, что компания готовит к выводу на рынок линейку деалкоголизированных вин, а сам сегмент рассматривает в качестве стратегически перспективного направления.

В отличие от безалкогольных спиритов и вин «нулевое» пиво на отечественном рынке представлено уже много лет.

Тем не менее в последнее время у потребителей растет спрос на крафтовость — использование уникальных технологий и эксперименты с рецептурами и вкусовыми качествами. Эта тенденция позволяет расширить границы рынка и привлечь новых потребителей.

По словам совладельца безалкогольной пивоварни Zero Point Сергея Кирясова, доля безалкогольного пива в общем объеме производства «пенного» в России в настоящий момент составляет около 2,4% и растет на 10–12% в год. «Основными игроками выступают крупные пивоваренные компании — МПК, AB InBev Efes, “Балтика”. Zero Point на этом рынке пока игрок небольшой — мы развиваемся в нише крафтового пива, более вкусового и идейно заряженного, и специализируемся только на безалкогольном пиве. По итогам 2025 года мы выросли на 60%. В 2026 году мы нацелены сохранить динамику роста, для чего планируем развивать линейку и выходить в новые каналы»,— говорит господин Кирясов.

Трезвость — норма жизни

Эксперты полагают, что дальнейшему росту рынка будет способствовать изменение отношения к употреблению алкоголя в обществе, особенно среди молодежи.

Исследования последних лет говорят о том, что представители поколения Z, родившиеся в 1997–2010 годах, уделяют больше внимания собственному здоровью — как физическому, так и ментальному — и по сравнению с предыдущими поколениями гораздо реже употребляют алкоголь.

Среди них также велика доля тех, кто полностью отказался от спиртного. «Zero Point существует с 2022 года, и мы видим, как развивается тенденция на сокращение, постоянный или временный отказ от алкоголя. Главная причина — изменение ценностей в сторону здорового образа жизни и осознанного потребления. Алкогольный маятник качнулся назад»,— констатирует Сергей Кирясов.

В свою очередь, господин Шашин подчеркивает, что современный потребитель не готов отдыхать в ущерб собственной эффективности. «В привычку входит чередование алкогольных и безалкогольных коктейлей или безалкогольный пейринг (сопровождение напитков.— “Ъ-Review”) к блюдам. Это новый вкусовой опыт без последствий»,— отмечает он.

Также безалкогольный алкоголь хорош для тех, кто бросил пить, но не хочет это афишировать. «Покупают в подарок, покупают те, кто бросил пить, но хочет наслаждаться вкусными коктейлями из ассортимента ресторанов, в то время как на домашних вечеринках предлагают только классические колу, лимонады и соки. Некоторые приходят на вечеринки со своей бутылкой. Они зачастую даже не говорят, что это безалкогольный напиток»,— говорит господин Потехин.

Нынешней волне популярности безалкогольного алкоголя способствует и технологическое развитие отрасли.

Если в прошлом потребителей отталкивали вкус и аромат безалкогольных вин и пива, то теперь производителям удалось приблизить их к спиртным аналогам.

«Современные технологии позволяют сохранять сортовой характер и вкус вина даже при отсутствии спирта»,— подтверждает Василий Дмитриев.

В случае с безалкогольными спиритами производители отдельно подчеркивают, что они хороши в составе коктейлей, и выкладывают на своих сайтах разнообразные рецепты для их приготовления. В то же время в интернете можно найти множество негативных отзывов покупателей, решивших попробовать безалкогольные спириты в качестве самостоятельных напитков. «Мы получаем очень много обратной связи — и позитивной, и не очень. В основном отторжение идет у людей, которые любят выпить. Они в принципе отрицают и безалкогольное пиво, и безалкогольное вино, и наш продукт. Мы к этому нормально относимся»,— комментирует господин Потехин.

Градус недоверия

Несмотря на растущую популярность безалкогольного алкоголя, рынок серьезно сдерживает малая осведомленность потенциальных потребителей и дистрибуторов, а также недоверие к этой категории напитков. «Спрос на безалкогольные спириты небольшой, потому что люди не понимают, что это такое. Поэтому мы сейчас активно работаем с блогерами, бренд-амбассадорами, которые ездят по барам и ресторанам, объясняют, как делать коктейли с использованием спиритов. Мы организуем различные выездные мероприятия и знакомим людей с продуктом. Зачастую первая реакция человека на фразу “безалкогольный алкоголь” — “такого не может быть, скорее всего, это что-то невкусное” и так далее. Нужно эту стену недоверия разрушить и показать, дать попробовать, создать культуру потребления»,— объясняет Василий Потехин.

В то же время, по словам эксперта, продвижение безалкогольного алкоголя в массы требует значительных финансовых вливаний, что в текущих экономических условиях весьма непросто.

«Чтобы серьезно увеличивать продажи, нужно инвестировать в продвижение. Но при нынешней стоимости кредитов для малого бизнеса брать какие-то заемные средства на создание рынка без ощутимой и прогнозируемой отдачи довольно тяжело. Самый правильный вариант — реинвестировать заработанные деньги в продвижение, но какие-то дополнительные средства вкладывать опасно»,— считает господин Потехин.

Торговые сети пока не торопятся заходить в новый для них сегмент. «Самая большая доля у нас реализуется через маркетплейсы. Через дистрибуторов продаем в бары и рестораны, но не так масштабно, как нам хотелось бы. Дело в том, что еще три-четыре года назад как такового рынка безалкогольного алкоголя в России не было, и по большому счету мы с нашими конкурентами сейчас протаптываем эту дорогу. Практически все специалисты по закупкам в один голос говорят: пусть какая-то из федеральных сетей начнет с вами работать, а мы будем следующими»,— говорит господин Потехин. По словам Евгения Шашина, главные вызовы для рынка сегодня — недостаточная осведомленность потребителей и высокие производственные затраты.

С нулем дороже

Дорогое производство влияет на конечную цену продукта, которая зачастую оказывается выше, чем у алкогольных аналогов, и отпугивает потенциальных покупателей. Так, Сергей Кирясов отмечает, что средняя стоимость банки Zero Point в 2025 году составляла около 130 руб. При этом обычное пиво, по разным оценкам, стоило в среднем 80–85 руб. По данным Василия Дмитриева, средняя цена за бутылку безалкогольного вина объемом 0,75 л в России составляет около 800 руб. против 550 руб. за его алкогольную версию. Бутылка Notails обойдется покупателю примерно в 1250 руб., рассказал господин Шашин. «Качественный безалкогольный алкоголь стоит наравне или дороже обычного алкоголя, к чему российский потребитель пока не готов»,— констатирует он.

Сложностей производителям добавляет и государственное регулирование сегмента в его нынешнем виде.

«Во-первых, в России создание деалкоголизированного вина означает невозможность вычета акциза на базовое вино и виноград, использованный для его производства. Во-вторых, отдельная техническая регламентация для этой категории отсутствует. Третья важная проблема — это необходимость получения лицензии на этанол, который образуется в процессе создания такого продукта. Не существует ГОСТа, регулирующего вопрос обращения такого спирта и его дальнейшего использования. Тем не менее производители обязаны получить дорогостоящую лицензию на этанол. В результате совокупность различных издержек оказывает значительное влияние на ценообразование вина и его конкурентоспособность по отношению к зарубежным аналогам»,— объясняет Василий Дмитриев.

Вместе с тем он называет эти трудности «болезнями роста» формирующейся категории и полагает, что дальнейшее развитие сегмента будет сопровождаться адаптацией нормативной базы и удешевлением технологических процессов.

Рынку нужно раздышаться

Очевидно, что по мере роста спроса, увеличения конкуренции и масштабирования производства стоимость единицы продукции начнет снижаться. В настоящее время рынок (за исключением пива, где, по словам господина Кирясова, ниша в целом заполнена и уже практически каждый производитель алкогольного пива выпустил безалкогольный вариант) находится в самой начальной стадии своего формирования.

«Российский рынок безалкогольных вин далек от насыщения. Сегмент только формируется, конкуренция пока ограниченна, а окончательная конфигурация категории, по оценкам аналитиков, станет понятна в течение ближайших двух лет»,— говорит господин Дмитриев. «Ниша безалкогольных спиритов в России находится на ранней стадии развития и заполнена минимально»,— со своей стороны, констатирует Евгений Шашин.

Несмотря на перспективность данного сегмента рынка, господин Потехин предупреждает, что зайти на него будет непросто. «Рынок пока очень маленький, и вход на него достаточно сложный. Самое важное заключается в том, что на текущих объемах и без параллельного дохода компании проект не может быть прибыльным»,— поясняет он.

Таким образом, в настоящее время потенциал сегмента безалкогольного алкоголя в России превышает даже текущие впечатляющие показатели его роста. Производителям приходится одновременно и создавать абсолютно новый продукт, и объяснять, зачем он нужен. Но по мере формирования культуры потребления и снижения уровня скепсиса по отношению к безалкогольному алкоголю рынок может продемонстрировать еще более динамичное развитие.

Андрей Игнатов