Учат дома, учат дома, учат дома

Компании, развивающие услуги по образованию на дому, видят заметный рост выручки направления в 2025 году. Такая форма обучения привлекает семьи за счет удобного графика и персонального подхода, однако ключевым риском этого формата остается недостаточная социализация детей. В будущем госконтроль над сегментом может усилиться, в то же время у домашнего формата есть потенциал роста за счет гибридных форм обучения с очными уроками и встречами.

Опрошенные “Ъ” участники рынка сообщили о росте выручки компаний, предоставляющих услуги обучения на дому (хоумскулинга), на 10–30% за год. Рост подтверждают оценки Smart Ranking: за первое полугодие 2025 года рынок вырос до 4,6 млрд руб.— на 27% год к году. Это больше, чем общий рост детского сегмента (+24%) и всего edtech (от англ. education technology — рынок цифровых платформ для образования; +13%). Более 70% выручки сегмента домашней школы приходится на три компании — «Фоксфорд», «Онлайн-школу №1» и «ИнтернетУрок».

Домашняя школа «Фоксфорда» по итогам 2025 года показала прирост по объему выручки и числу учеников на 30% год к году, говорит ее руководитель Анна Разгребельская. «На домашнюю школу приходится 60% общей выручки “Фоксфорда”. Несмотря на то что пик роста направления пришелся на период пандемии, сегмент продолжает ежегодно расти»,— говорит она.

Выручка платформы «ИнтернетУрок» по итогам года в сегменте базового среднего образования выросла более чем на 10% год к году, рассказала гендиректор компании Ольга Хасякова. «Рынок стабилизируется, а конкуренция смещается из плоскости скорости роста в плоскость качества продукта, образовательного результата и удержания клиентов»,— говорит она. По словам госпожи Хасяковой, пандемия стала моментом, когда миллионы семей впервые попробовали онлайн-формат, а сегодня домашнее онлайн-обучение — это уже сформировавшееся и устойчивое направление рынка: «В структуре выручки “ИнтернетУрока” домашняя школа формирует основную долю, и этот сегмент остается для нас ключевым драйвером роста и развития бизнеса».

По оценкам Skysmart (дочерний проект Skyeng), в 2025 году спрос на такую форму обучения вырос на 25% по сравнению с 2024 годом, тогда как в 2024 году рост к 2023-му составлял 14%. Это говорит о том, что формат перестает быть нишевым и все чаще рассматривается родителями как долгосрочная альтернатива традиционной школе, отмечает руководитель направления домашнего обучения в Skysmart Маргарита Бирюкова. В то же время, по ее словам, пока доля семейного обучения в общей выручке компании остается относительно небольшой, но сегмент растет быстрее рынка в среднем.

Прогноз Smart Ranking на 2026 год предполагает рост edtech-рынка до 15% и до 25% — в сегменте домашней школы, отметила основатель рейтингового агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова.

По ее словам, в топе факторов, которые будут влиять на динамику сегмента,— уровень ключевой ставки (часть потребителей берут кредиты, чтобы оплатить обучение, высокая ставка сделала их менее доступными). Хотя, по словам госпожи Рыжковой, детский сегмент в целом оказался более устойчив к ситуации с недоступными кредитами, чем взрослый: расходы на образование детей чаще ставят в приоритет и планируют заранее.

Индивидуальный подход

Основная аудитория хоумскулинга — семьи, в которых дети учатся дома в связи с проблемами со здоровьем или из-за особенностей характера. Также это дети родителей, которые переехали в другую страну или живут на две страны или на два города. Кроме того, хоумскулинг выбирают родители детей, которые профессионально занимаются спортом или творчеством. В целом за последние годы популярность альтернативных способов получения среднего образования (это и семейное, и заочное, и онлайн-образование) выросла в разы.

В 2016 году только 17,9 тыс. школьников учились не очно, в 2023 году их стало 174,7 тыс., говорилось в исследовании Московского городского педагогического университета.

По данным опроса исследовательской компании «Ипсос Комкон» и «Фоксфорда», за 2025 год количество семей, рассматривавших возможность обучения на дому, увеличилось в целом по стране и по всем возрастным группам учеников: 36% респондентов в сравнении с 23% в 2024 году (более чем из 1,5 тыс. человек в городах с населением свыше 100 тыс.).

В то же время аудитория ограничена, что во многом и сдерживает рост обучения на дому, говорит Дарья Рыжкова. «Сегмент нащупал свой потолок, потому что у него есть понятные когорты постоянной аудитории, которые после ковида могут расти только органично. Поэтому сегмент продолжает рост, но умеренно»,— уточняет она. Драйвером для сегмента, по ее словам, является «недоверие к традиционной школе, но это очень малая часть по стране».

Главные стимулы перехода на хоумскулинг сейчас — это «запрос на персональный темп обучения и безопасную среду; формат позволяет эффективно решить проблемы буллинга и адаптации нагрузки под состояние здоровья ребенка», говорит Маргарита Бирюкова. При этом среди факторов, которые сдерживают рост сегмента, остается вопрос социализации — «это одна из немногих задач, которую онлайн-формату пока сложнее закрыть полностью», отмечает она.

Усиление контроля

Важным фактором для сегмента стала правовая определенность — семейное образование законодательно разрешено с 1992 года, и дети официально могут не посещать очную школу. В то же время ученику на такой форме обучения необходимо проходить обязательную промежуточную аттестацию — это закреплено поправками к закону об образовании (ст. 58).

С января обсуждается инициатива ужесточения регулирования в сегменте.

В частности, депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон предложил усложнить переход на семейную форму обучения — ввести специальную комиссию, которая будет проверять знания учеников минимум два раза в год. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо господина Вольфсона в Минпросвещения писал РБК.

Представители рынка edtech всегда учитывали возможность ужесточения госрегулирования, но деятельность лидеров рынка сейчас довольно прозрачна, поэтому объективных причин для сильного ужесточения регулирования нет, считает Дарья Рыжкова.

Сами школы говорят о том, что проверка знаний уже происходит достаточно часто. В «ИнтернетУроке» аттестация проходит четыре раза в год — по итогам каждой четверти. «В каком-то смысле знания оцениваются даже чаще — фактически в еженедельном режиме. Дополнительно у нас внедрен прокторинг (цифровая технология, разработанная для контроля оценки знаний.— “Ъ-Review”), который сводит риски списывания к минимуму и делает контроль более объективным. Важно учитывать, что такая система есть далеко не у всех онлайн-школ. У части игроков требования мягче — например, предусмотрена только одна аттестация в год. В случае изменения регулирования таким школам придется пересматривать свои подходы и перестраивать процессы, а их ученикам — соглашаться на дополнительный этап контроля. Для рынка в целом это означает необходимость выравнивания стандартов»,— комментирует Ольга Хасякова.

Контроль успеваемости уже встроен в современные онлайн-решения: в Skysmart знания учеников отслеживаются ежедневно через систему трекинга прогресса, и родители могут видеть результаты обучения в любой момент. «Поэтому дополнительные формальные проверки вряд ли существенно повысят качество контроля»,— считает Маргарита Бирюкова. В «Фоксфорде» лишь заявили, что работают в полном соответствии с действующим законодательством.

Будущее за гибридными форматами

За рубежом растет интерес к гибридным моделям в домашнем образовании — примерно у трети семей это не «только дома», а с офлайн-составляющей, говорит госпожа Бирюкова. В России ожидают похожую динамику — гибрид будет востребован частью аудитории, но спрос сегментирован. Обычно он закрывает вопросы социализации, развития софт-скиллов и контроля за освоением программы, снимая с родителей часть организационной нагрузки. При этом гибрид подходит не всем — он менее актуален при высокой загрузке (например, спорт) или если семье важен полностью домашний, спокойный режим, говорит Маргарита Бирюкова.

Синергия онлайн- и офлайн-формата будет актуальна и востребована, также считает Анна Разгребельская. Способы реализации могут быть разные: от проведения регулярных очных внеурочных мероприятий до комбинированного подхода к обучению и внеурочной активности, когда часть мероприятий проходит в онлайне, а часть — очно.

Эксперты верят в потенциал гибридных форматов и рассматривают их как «возможную точку роста в будущем».

«Такой формат может быть востребован у семей, которые уже столкнулись с трудностями в офлайн-школе, но при этом не готовы полностью перейти в онлайн. Для них гибрид может стать более мягкой и понятной альтернативой, своего рода промежуточным решением. Вероятно, в перспективе ближайших лет гибридные форматы займут свою нишу»,— резюмирует Ольга Хасякова.

Валерия Горшенина