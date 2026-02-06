Умер актер из фильмов «Брат» и «Улицы разбитых фонарей» Артур Арутюнян

В возрасте 68 лет умер актер Артем Арутюнян, известный по роли безбилетника трамвая в фильме «Брат». Об этом сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова.

«Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице»,— написала госпожа Коновалова в комментариях под карточкой актера на портале kino-teatr.ru. Причиной смерти артиста стал инфаркт.

Господин Арутюнян родился 12 февраля 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Большую часть жизни Артур Арутюнян прожил в Санкт-Петербурге. Актер снимался в эпизодических ролях в кинокартине «Брат», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».