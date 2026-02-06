Три жизни Владимира Заманского

Российские актеры мужского пола редко бывают долгожителями. Владимир Заманский, встречающий сегодня столетие, не просто исключение, а чрезвычайно осмысленный выбор судьбы. Рассказывает Андрей Плахов.

Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Судьба написала сценарий его жизни так, что он сам мог бы стать героем великого фильма. Вот основные вехи этого «сценария». Мальчик, родившийся в Кременчуге, сын полтавского крестьянина и еврейки, рос без отца, встретил войну пятнадцатилетним, лишился матери, с теткой эвакуировался в Узбекистан.

Студент техникума связи, прибавив себе возраст, добровольцем ушел на фронт, стал радистом самоходно-артиллерийского полка, участвовал в наступлении под Оршей.

Сам тяжело раненный в голову спас из горящей самоходки раненого командира. Вместе с экипажем машины совершил несколько блистательных боевых операций, был награжден орденом и медалью.

Остался на службе и после войны, но в 1950-м за участие в избиении помощника командира взвода осужден на девять лет лагерей. В числе других заключенных восстанавливал Харьков, работал на строительстве Московского университета, выполнял высотные, опасные для жизни работы. Был досрочно освобожден в 1954 году. Ему еще не было тридцати. Конец первой серии.

В 1958 году Заманский окончил Школу-студию МХАТ, работал в театре «Современник» эпохи его расцвета, начал сниматься в кино. Первые роли в его фильмографии, насчитывающей почти 90 фильмов, сыграны актером в киноповести Михаила Калика «Колыбельная» и в дипломной работе Андрея Тарковского «Каток и скрипка».

А когда Тарковский снимал «Солярис», пригласил Заманского озвучить Донатаса Баниониса и Юри Ярвета, говоривших по-русски с «прибалтийским» акцентом. Голос Заманского звучит и в «Сталкере». Хотя он никогда не был модной кинозвездой, успел поработать с важнейшими режиссерами своего времени, став одним из его самых харизматичных персонажей.

Актерская вершина Заманского — роль красноармейца Лазарева в фильме Алексея Германа «Проверка на дорогах».

Владимир Заманский

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Сдавшись в плен к немцам, он становится полицаем, а затем переходит на сторону партизан, чтобы искупить измену кровью. Фильм лег на полку и был снят с нее, только когда пришла перестройка. Конец второй серии.

Флешбэк. Еще на заре карьеры, в «Современнике» Заманский встретил свою будущую жену — актрису Наталью Климову, в кино она играла Снежную королеву и Хозяйку Медной горы. Пара ютилась в театральном складском помещении, но этот счастливый брак длится уже более шестидесяти лет. Со временем появилась хорошая московская квартира, и дефицита предложений сниматься Заманский не ощущал. Уже в перестроечную пору сыграл у Александра Сокурова в «Скорбном бесчувствии» и «Днях затмения». Но вот уже тридцать лет, как актер бросил профессию и столицу, уехал с женой в древний Муром, живет рядом с церковью и монастырем, посвящает себя молитве. Это — краткое содержание третьей серии.

Заманский всегда был духовным человеком; во МХАТе и богемном «Современнике» его звали гуманистом.

Со временем «попал в луч христианства». Через эту призму актер, которого не сломали ни лагерь, ни ошибки молодости, трактует и образ своего героя в «Проверке на дорогах»: «Человек, упав, поднимается и возвращается к Богу». Уверен, что он еще вернется в кино — героем фильма, который когда-нибудь будет о нем снят.